Лавров и Тиллерсон обсудят Украину в Вене
Суббота, 2 декабря 2017, 21:43
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вене на полях Совета министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ прорабатывается.
Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ, пишет ТАСС.
"Да, такая встреча прорабатывается", - заявили в министерстве.
Ранее в Госдепе США также заявляли, что встреча Лаврова и Тиллерсона, где они могут обсудить "КНДР, Украину и Сирию", состоится в Вене 7 декабря.