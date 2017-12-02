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Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку первого этапа Кубка мира

Суббота, 2 декабря 2017, 21:55

Спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами первого этапа Кубка мира, который проходит в шведском Остерсунде, выиграл норвежец Тарьей Бё.

Вторым дистанцию ​​преодолел Мартен Фуркад (Франция), третьим - Эрик Лессер (Германия), пишет "Укринформ".

Украинские спортсмены заняли Артем Прима - 50 место, Владимир Семаков - 61, Сергей Семенов - 67, Дмитрий Пидручный - 75, Руслан Ткаленко - 93.

Как известно, в женском спринте на 7,5 км "бронзу" Кубка мира завоевала украинка Юлия Джима, которая также ранее финишировала третьей в 15-км индивидуальной гонке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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