Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова

Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка, передает Экономическая правда.

В сообщении говорится, что "ПриватБанк" начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"19 декабря 2017 Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем", - говорится в сообщении.

"Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд. долл. США, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем", - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что с помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более 2,5 млрд долл США, с учетом процентов.

"ПриватБанк уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также, что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно с него выведены", - отмечают в банке.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд гривен.

9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков, направленных против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Коломойский оспаривает в суде решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и его национализацию.

Рожкова заявила, что ей и ее коллегам постоянно угрожают по ситуации с "Приватбанком".

В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исковв связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.

10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Сытник заявил, что по делу о хищении средств "Приватбанка" существует опасностьпричинения большого ущерба государству.

По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

В июле были обнародованы письма Коломойского и Боголюбова в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы правительства Владимира Гройсмана, в которых прописаны обязательства, которые они согласились выполнить перед национализацией банка.

1 июля истек срок, когда экс-акционеры Приватбанка должны были реструктуризировать кредиты связанных с ними компаний. Они этого не сделали.