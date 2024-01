Трамп: действия Флинна в переходный период были законными

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время переходного периода были законными и что ему пришлось уволить его, потому что Флинн солгал ФБР и вице-президенту.

Об этом пишет Reuters.

Этот комментарий президента, как утверждают юристы, предполагает, что он, возможно, знал, что Флинн лгал ФБР, еще до того как просил директора ФБР Джеймса Коми не вести расследование в его отношении. Но они отметили, что из комментария в твиттере непонятно, что именно и когда знал президент.

"Мне пришлось уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР. Он признал себя виновным в этой лжи", - написал Трамп в Твиттере.

"Это позор, потому что его действия во время перехода были законными. Нечего было скрывать!", - заявил Трамп.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!