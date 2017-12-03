Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп: действия Флинна в переходный период были законными

Воскресенье, 3 декабря 2017, 00:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время переходного периода были законными и что ему пришлось уволить его, потому что Флинн солгал ФБР и вице-президенту.

Об этом пишет Reuters.

Этот комментарий президента, как утверждают юристы, предполагает, что он, возможно, знал, что Флинн лгал ФБР, еще до того как просил директора ФБР Джеймса Коми не вести расследование в его отношении. Но они отметили, что из комментария в твиттере непонятно, что именно и когда знал президент.

"Мне пришлось уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР. Он признал себя виновным в этой лжи", - написал Трамп в Твиттере.

"Это позор, потому что его действия во время перехода были законными. Нечего было скрывать!", - заявил Трамп.

Юристы считают, что если Трамп знал, что Флинн лгал ФБР, а затем оказал давление на тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, то это является проблемой.

Если это было так, твит Трампа "абсолютно усиливает вмешательство в судебное разбирательство", - сказал Джимми Гуруле, бывший федеральный прокурор и профессор права в Университете Нотр-Дам.

"Это доказательство в ключевом вопросе о том, действовал ли Трамп с коррупционным намерением", - заявил он.

Как известно, в мае Трамп уволил Коми, который позже обвинил его в попытке помешать расследованию о российском вмешательстве. Коми также заявил, что Трамп попросил его прекратить расследование в отношении Флинна.

Флинн, признавший себя виновным в том, что лгал ФБР о своих контактах с Россией, был советником Трампа по национальной безопасности только в течение 24 дней. Он был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса о своих беседах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Как сообщал телеканал CNN, контактами Флинна с РФ руководил зять президента США Джаред Кушнер.

Позже стало известно, что переговоры велись о снятии санкций против Москвы после победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Темы: ТрампСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
Все новости...
Реклама: