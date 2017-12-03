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Депутат Европарламента призвала бойкотировать ЧМ-2018 в России

Воскресенье, 3 декабря 2017, 00:47

Депутат Европарламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс призвала политиков и обычных зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Об этом она заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, пишет DW.com.

По словам Хармс, Россия - не та страна, в которой стоит проводить подобный турнир. Политик отметила, что российскому президенту Владимиру Путину "достанется слишком много внимания" благодаря мировому первенству.

"Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей и продолжает проводить свою антидемократическую политику", - добавила Хармс и напомнила о вмешательстве России в дела Украины и Сирии.

Также она раскритиковала отношение в России к оппозиции и меньшинствам.

Реббека Хармс назвала "образцовым" поступок бывшего президента Германии Йоахима Гаука, который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

"Его примеру стоит последовать и в будущем году во время чемпионата мира по футболу", - добавила Хармс.

Также политик раскритиковала и Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), поскольку та проигнорировала обвинения России в коррупции и допинге и не послушала призывы перенести чемпионат в другую страну.

25 ноября информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что готов предоставить ФИФА новые данные о применении допинга российскими футболистами.

Как известно, сборная России перестала занимать первое место в общем зачете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая проходила в Сочи. Это случилось после того, как Международный олимпийский комитет дисквалифицировал нескольких российских спортсменов.

Темы: футболРосcиячемпионат мираЕвропарламент
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