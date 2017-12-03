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Сутки в АТО: Оккупанты применяют тяжелую артиллерию, трое раненых

Воскресенье, 3 декабря 2017, 06:50
Сутки в АТО: Оккупанты применяют тяжелую артиллерию, трое раненых

За минувшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате обстрелов из минометов и артиллерии один воин ВСУ был ранен, еще двое - получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг применил оружие, которое давно должно быть отведенным, сразу на нескольких участках линии соприкосновения.

Больше всего стреляли на Светлодарской дуге. Здесь оккупанты выпустили более 20 снарядов из артиллерии калибра 152-мм вблизи Новолуганского. У этого населенного пункта, а также недалеко от Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Золотого, Попасной и Новотошковского противник интенсивно обстреливал оборонительные укрепления ВСУ с минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении эпицентром противостояния стало Приазовье. В частности, вблизи Водяного и Широкиного враг в течении нескольких часов вел огонь из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров.

Позиции сил АТО у Талаковки противник обстрелял из 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя и Гнутового - из пехотного вооружения. Еще на рассвете из противотанкового ракетного комплекса оккупанты вели огонь у Опытного.

В общем, вдоль всей линии соприкосновения, захватчики выпустили по опорным пунктам ВСУ не менее 200 снарядов и мин.

В то же время, в течение минувших суток российские наемники возобновили обстрелы непосредственно прифронтовых населенных пунктов. Так под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате обстрела последнего ранения получила 31-летняя женщина.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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