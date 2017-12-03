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Американский разведывательный самолет пролетел вблизи Крыма

Воскресенье, 3 декабря 2017, 08:59

Патрульный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon провел разведывательный полет вблизи аннексированного Крыма в субботу.

Это видно в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает "DT.ua"

Патрульный противолодочный самолет с бортовым номером 168437 и позывным PS026 вылетел с базы "Сигонелла" на Сицилии и в течение нескольких часов курсировал над акваторией Черного моря, к юго-западу от Севастополя.

Маршрут самолета после вылета из Италии проходил над Грецией и Болгарией.

Как известно, Пентагон заявил, что российский истребитель Су-30 25 ноября совершил опасный перехват американского разведывательного самолета P-8A Poseidon над Черным морем.

В РФ заявили, что американский самолет, перехваченный российским истребителем над Черным морем, мог собирать разведданные о российской группировке войск в Крыму.

Темы: СШАКрым
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