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В Трампа заверили, что США продолжат укреплять обороноспособность Украины

Воскресенье, 3 декабря 2017, 09:50

Соединенные Штаты Америки продолжат укреплять обороноспособность Украины на фоне российского вторжения на ее территорию.

В этом заверил советник президента США по национальной безопасности Герберт МакМастер, выступая в президентской библиотеке Рональда Рейгана.

"Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины. Все знают о том, что это основывается на предоставлении нелетальной помощи", - заявил МакМастер.

Он отметил, что украинцы достигают успехов в проведении реформ.

"Украинцы очень смышленые. Украинцы прилагают усилия к осуществлению важной правительственной реформы, но также военной реформы.

И я думаю, пророссийским (сепаратистам - Ред.) и России будет чрезвычайно сложно достичь значительных успехов в расширении территории, которую они контролируют после вторжения в Украину", - добавил МакМастер.

Напомним, общая сумма помощи США Украине за последние годы составляет около 750 млн долларов.

С начала конфликта на Донбассе Соединенные Штаты поставляют Киеву только нелетальную помощь, в частности, бронированные автомобили Humvee, беспилотники RQ-11B Raven и контрбатарейные радары и помогают в подготовке украинских военных.

В ноябре Сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год, предусматривающий 350 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Европейская правда

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