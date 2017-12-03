Один из крупнейших банков Великобритании отказался от программ "Касперского"

Один из крупнейших британских банков "Barclays" прекращает использовать антивирусные программы "Лаборатории Касперского" после предупреждений правительства об использовании продуктов российской компании.

Об этом банк сообщил в письмах к своим клиентам, передает "BBC".

В субботу "Barclays" разослал соответствующие сообщения около 290 тысячам клиентов.

В банке заявили, что очень серьезно относятся к безопасности, поэтому приняли решение больше не рекомендовать клиентам бесплатные антивирусы "Касперского".

"Тем не менее, нет никаких оснований считать, что клиентам необходимо прекратить использование "Касперского", - добавили в учреждении.

Как известно, британское правительство выпустило новое предупреждение о рисках для безопасности при использовании российского антивирусного программного обеспечения.

Украинская правда