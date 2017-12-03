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Один из крупнейших банков Великобритании отказался от программ "Касперского"

Воскресенье, 3 декабря 2017, 10:13

Один из крупнейших британских банков "Barclays" прекращает использовать антивирусные программы "Лаборатории Касперского" после предупреждений правительства об использовании продуктов российской компании.

Об этом банк сообщил в письмах к своим клиентам, передает "BBC".

В субботу "Barclays" разослал соответствующие сообщения около 290 тысячам клиентов.

В банке заявили, что очень серьезно относятся к безопасности, поэтому приняли решение больше не рекомендовать клиентам бесплатные антивирусы "Касперского".

"Тем не менее, нет никаких оснований считать, что клиентам необходимо прекратить использование "Касперского", - добавили в учреждении.

Как известно, британское правительство выпустило новое предупреждение о рисках для безопасности при использовании российского антивирусного программного обеспечения.

Украинская правда

Темы: Великобритания
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