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В Киеве "минировали" железнодорожный вокзал

Воскресенье, 3 декабря 2017, 12:29

Правоохранители не обнаружили взрывчатки после того, как утром воскресенья неизвестный сообщил о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"Информация о минировании железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась. После осмотра всех помещений вокзала никаких взрывоопасных предметов сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не выявили", - написала пресс-служба.

Отмечается, что с 12:00 вокзал работает в штатном режиме.

"В 10:20 неизвестный на линию 102 сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Пассажирские поезда отправлялись по графику. Осуществить на них посадку, пока длилась проверка вокзала, пассажиры могли через прилегающие к центральному зданию переходы", - добавляют в "Укрзализныце".

Как известно, это не первое сообщение о минировании за последнее время. 24 ноября поступили сообщения о минировании всех станций Киевского метрополитена, аэропортов "Киев", "Борисполь", "Одесса", "Винница", "Днепр" и "Ивано-Франковск", а также ГП "Антонов".

Впоследствии стало известно, что в аэропортах "Киев", "Днепр" и "Одесса" взрывчатки не нашли.

Позже в полицию поступили сообщения о минировании одного ТРЦ в Виннице и двух во Львове.

Во время проверки полиция не обнаружила взрывчатку ни в одном из этих мест.

Кроме того, 18-летнему "минеру" одесского аэропорта грозит 6 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: КиевУкрзализныця
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