МВД: Выдворенного Надирадзе задержали на границе с Молдовой, рвался в Украину

Украинские и молдавские пограничники задержали грузина, соратника лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили Вано Надирадзе, которого депортировали из Украины несколько дней назад.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что утром воскресенья правоохранители обнаружили неизвестного, который двигался в направлении Украины.

"Пограничники отдела "Кельменцы" на направлении вероятного движения нарушителя также перекрыли линию государственной границы", - говорится в сообщении.

"За несколько часов совместными усилиями в 20 метрах от границы был задержан правонарушитель. Им оказался 47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе, который несколько дней назад был депортирован правоохранительными органами Украины", - добавили в МВД.

Как пишет пресс-служба, по данному факту правоохранители Молдовы возбудили уголовное дело. Пока продолжаются следственные действия.

Как известно, 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Михеил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В СБУ позже заявили, что совместно с НПУ, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины. Однако в ведомстве назвали имена только четырех депортированных, среди которых не было вышеупомянутых людей.

Позже адвокат Шавшишвили Павел Богомазов заявил, что депортированные Цинцадзе, Абашидзе, Надирадзе и его подзащитный не имеют в Украине уголовной или административной ответственности.

Кроме того, в Государственном департаменте США заявили, что осведомлены о выдворении из Украины граждан Грузии.

Больше о депортации грузин читайте в материале УП "Въезд запрещен. Как выдворяют "грузин Саакашвили" из Украины"

Украинская правда