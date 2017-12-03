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В Киеве спуск с Крещатика на Подол перекроют до четверга

Воскресенье, 3 декабря 2017, 14:41

В Киеве на Владимирском спуске ремонтные работы продлятся до 7 декабря, движение транспорта на этом участке дороги перекрыто.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"3 декабря запланированы испытания регуляторов давления. 4 декабря начнутся работы по восстановлению благоустройства, которые будут продолжаться до конца среды, 6 декабря", - сообщили в КГГА.

 

 
 
Фото - пресс-служба КГГА 

По данным администрации, на спуске произошла замена запорной арматуры диаметром 500 мм в сети, установлены регуляторы давления и заменена подводящая к насосной станции.

"Запорная арматура на Владимирском спуске находилась в эксплуатации с 1973 года, полностью изношена и находится в аварийном состоянии. За последние годы на этом месте произошло более 15 аварий", - заявили в "Киевавтодоре".

Украинская правда

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Темы: Киевдороги
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