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Трамп: От репутации ФБР остались лишь лохмотья

Воскресенье, 3 декабря 2017, 15:44

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ФБР и заявил, что от репутации учреждения "остались лишь лохмотья".

Об этом Трамп заявил в серии твитов, которые он сделал 3 декабря.

Он заявил, что расследование ФБР в период руководства Джеймса Коми (экс-глава ФБР) по делу Хиллари Клинтон было "фальшивым и нечестным", а теперь репутация ведомства "худшая в истории", пишет The Hill.

"Но не переживайте, мы вернем ее (репутацию) к величию", - отметил Трамп.

Трамп, очевидно, ссылается на сообщение о том, что спецсоветник ФБР Роберт Мюллер (расследует вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году) назначил другого агента, который будет работать по этому делу - после того, как началось расследование возможных отправлений им SMS против Трампа. Ранее агент работал над расследованием использования частного почтового сервера командой кандидата в президенты от "демократов" Хиллари Клинтон.

 
 
 

Как известно, Трамп уволил Джеймса Коми с должности главы ФБР в мае. Экс-руководитель ФБР Роберт Мюллер был назначен спецсоветник ФБР для расследования возможного вмешательства РФ в выборы в США и любых потенциальных связей между сотрудниками президетской кампании и Кремлем.

На прошлой неделе экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн признал себя виновным в том, что врал в показаниях ФБР и заявил, что будет сотрудничать со следствием. Ему может грозить 6 месяцев заключения и штраф за то, что он солгал ФБР.

Мюллер выдвинул Флинну обвинения во лжи ФБР относительно его общения с российским послом Сергеем Кисляком.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
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