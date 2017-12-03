Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили призвал собираться на Майдане, если не примут закон об импичменте

Воскресенье, 3 декабря 2017, 18:19
Саакашвили призвал собираться на Майдане, если не примут закон об импичменте

Лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили призвал собираться 10 декабря на Майдане, если Верховная Рада не примет закон об импичменте и об антикоррупционном суде. 

Об этом он заявил 3 декабря на Европейской площади после "марша за народный импичмент".

"На протяжении следующей недели (в ВР) - сессионная неделя. Они еще могут принять закон об импичменте и закон про Антикоррупционный суд. В следующее воскресенье (10 декабря - ред.) предлагаю собраться уже не здесь, а на Майдане. Если они не поймут, когда соберется сотня тысяч, будет миллион украинцев", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что не призывает ставить на Майдане палатки: "Нам не нужно парализовать центр города, соберемся спокойно и мирно".

"Скажем им - вы ничего не приняли (законов) на этой неделе - будем стоять здесь. Немного поднимемся вверх (на ул.Банковую) и больше не будем допускать президента на его рабочее место", - добавил Саакашвили.

При этом он заявил: "У президента есть план, как выдавить меня из Украины".

"Даже если это произойдет - соберитесь", - добавил Саакашвили.

"Коррупция - причина олигархата. В Украине 25 лет - диктатура олигархата. Наш враг - олигархи и олигархат, наш враг - представитель олигархата президент (Петр) Порошенко", - заявил он.

"Предлагаю свалить диктатуру олигархата и в условиях свободы установить диктатуру среднего класса Украины. Мы за демократию, свободные выборы, свободу народа ... Мы заберем у них деньги, потому что это справедливо...", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что "убежать с награбленным мы (олигархам) не позволим - мы знаем номера их счетов, домов в Конча-Заспе и Козине, придем к каждому".

Украинская правда

Темы: СаакашвилиМайданКиевакциизаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
Все новости...
Реклама: