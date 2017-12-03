Саакашвили призвал собираться на Майдане, если не примут закон об импичменте

Лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили призвал собираться 10 декабря на Майдане, если Верховная Рада не примет закон об импичменте и об антикоррупционном суде.

Об этом он заявил 3 декабря на Европейской площади после "марша за народный импичмент".

"На протяжении следующей недели (в ВР) - сессионная неделя. Они еще могут принять закон об импичменте и закон про Антикоррупционный суд. В следующее воскресенье (10 декабря - ред.) предлагаю собраться уже не здесь, а на Майдане. Если они не поймут, когда соберется сотня тысяч, будет миллион украинцев", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что не призывает ставить на Майдане палатки: "Нам не нужно парализовать центр города, соберемся спокойно и мирно".

"Скажем им - вы ничего не приняли (законов) на этой неделе - будем стоять здесь. Немного поднимемся вверх (на ул.Банковую) и больше не будем допускать президента на его рабочее место", - добавил Саакашвили.

При этом он заявил: "У президента есть план, как выдавить меня из Украины".

"Даже если это произойдет - соберитесь", - добавил Саакашвили.

"Коррупция - причина олигархата. В Украине 25 лет - диктатура олигархата. Наш враг - олигархи и олигархат, наш враг - представитель олигархата президент (Петр) Порошенко", - заявил он.

"Предлагаю свалить диктатуру олигархата и в условиях свободы установить диктатуру среднего класса Украины. Мы за демократию, свободные выборы, свободу народа ... Мы заберем у них деньги, потому что это справедливо...", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что "убежать с награбленным мы (олигархам) не позволим - мы знаем номера их счетов, домов в Конча-Заспе и Козине, придем к каждому".

Украинская правда