АТО: С начала суток боевики открывали огонь 19 раз
Воскресенье, 3 декабря 2017, 18:38
В зоне проведения АТО боевики нарушили режим "тишины" в течение воскресенья 19 раз.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 3 декабря.
В частности на луганском направлении оккупанты стреляли из 82-мм миномета близ Золотого, из гранатометов различных типов вели огонь возле Крымского, Новоалександровки, Троицкого, Зайцево и Новгородского.
Возоле Новолуганского, Малинового и Луганского боевики вели обстрелы из стрелкового оружия.
На донецком направлении боевики стреляли из минометов, гранатометов и пехотного вооружения близ Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя, а из минометов и гранатометов обстреливали силы АТО в пригороде Авдеевки.
В районе Новотроицкого зафиксирован огонь снайпера, отметили в штабе.