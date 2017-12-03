Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: С начала суток боевики открывали огонь 19 раз

Воскресенье, 3 декабря 2017, 18:38

В зоне проведения АТО боевики нарушили режим "тишины" в течение воскресенья 19 раз.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 3 декабря.

В частности на луганском направлении оккупанты стреляли из 82-мм миномета близ Золотого, из гранатометов различных типов вели огонь возле Крымского, Новоалександровки, Троицкого, Зайцево и Новгородского.

Возоле Новолуганского, Малинового и Луганского боевики вели обстрелы из стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики стреляли из минометов, гранатометов и пехотного вооружения близ Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя, а из минометов и гранатометов обстреливали силы АТО в пригороде Авдеевки.

В районе Новотроицкого зафиксирован огонь снайпера, отметили в штабе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
Все новости...
Реклама: