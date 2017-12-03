Под NewsOne блокировщики обустраивают быт, развели костер

В Киеве здание, где расположен телеканал NewsOne, продолжают блокировать неизвестные: они обустраивают быт и разожгли костер.

Об этом вечером 3 декабря сообщили на сайте телеканала.

Согласно сообщению, подъезды к NewsOne по-прежнему заблокированы сетками и колючей проволокой, расходиться участники акции не планируют.

В поддержку телеканала выступили нардеп Надежда Савченко, исключенную из фракции "Батькивщина", экс-глава Минюста, экс-член ПР Елена Лукаш, внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов, экс-нардеп от ПР Анна Герман, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, нардепы от БПП Олег Барна и Григорий Шверк.

По словам Савченко, участники акции блокирования телеканала заявили о готовности выпускать людей с заблокированной территории.

"Я пообщалась с людьми, которые там стоят. Они представились, что это организация "Братство", которая действует под руководством Дмитрия Корчинского. На вопрос, чего они хотят, является ли их целью удержание здесь работников телеканала, они сказали, что это не их цель и они готовы их отпустить", - рассказала нардеп.

Для участия в прямом эфире на телеканал приехал лидер РНС Михеил Саакашвили. Блокирующие входы на телеканал пропустили его вместе с представителем телеканала Василием Головановым.

Саакашвили заявил, что не считает сложившуюся ситуацию совпадением: по его мнению, участники акции могли прийти под телеканал сразу после эфира программы "Украинский формат", который состоялся 28 ноября, но пришли только сейчас.

"Это выгодно Порошенко", - заявил Саакашвили.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала". Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.