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"Динамо" взяло реванш у "Мариуполя" за техническое поражение

Воскресенье, 3 декабря 2017, 20:54

В матче 18 тура Премьер-лиги, который прошел на НСК "Олимпийский", киевское "Динамо" одолело "Мариуполь" со счетом 5:1.

Как сообщает корреспондент УП, первыми счет в этой игре забили гости.

На 18-й минуте после ошибки защиты киевлян Болбат ударом в угол открыл счет в этой игре. Меньше чем за минуту - контратака "Динамо" и Гармаш сравнял счет, пробив метров с 14-ти.

Уже в добавленное арбитром время к первому тайму киевляне забили гол в раздевалку. На третьей добавленной минуте ударом головой Цыганков увеличил счет - 2: 1.

Во втором тайме сопротивление "Мариуполя" был сломлено. На 68-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Яворского, который заработал вторую желтую карточку.

На 75-й минуте после паса Цыганкова классный удар под перекладину ворот оформил Мораес - 3:1. Через 9 минут стандарт у киевлян и Мораес ударом головой уже оформил дубль - 4:1.

На 90-й минуте Гонсалес прорвался через защиту мариупольцев и протолкнул мяч в угол ворот - 5:1.

Отметим, что в матче первого тура "Мариуполь" - "Динамо" столичному клубу было засчитано техническое поражение за неприезд на матч 7 тура в Мариуполь.

Перед стартом матча "Динамо" - "Мариуполь" состоялась акция в поддержку ВСУ и воинов АТО. В футболках с надписью "Мой папа - герой АТО" и "ВСУ 26 лет", "Гордимся", вышли игроки столичного клуба и дети, выводили игроков обеих команд на поле. Футболисты "Мариуполя" по неизвестным причинам отказались одеть эти футболки.

После 18 туров "Динамо" набрало 38 очков и отстает от "Шахтера" на 4.

В других матчах 18 тура  3 декабря, "Ворскла" победила "Александрию" (3:1), а матч "Карпаты" - "Олимпик" (1:1) был перенесен из-за снегопада после первого тайма.

Украинская правда

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Темы: спортфутбол
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