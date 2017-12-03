WADA получило подтверждение: госпрограмма допинга в РФ существует

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что полученный электронный файл, в котором содержалась база данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012-го по август 2015-го - настоящий.

Об этом 3 декабря сообщила редакция ARD/WDR, которая занимается вопросами использования допинга в спорте, со ссылкой на главного следственного WADA Гюнтера Юнгера, пишет DW.

"Мы завершили криминалистическую экспертизу и можем подтвердить подлинность этой базы данных", - сообщил Юнгер.

Он добавил, что содержание файла подкрепляет утверждение экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что в указанный период в России на госуровне предпринимались усилия "для защиты российских атлетов, которые, вероятно, участвовали в программе допинга".

По словам Юнгера, расследование продолжат, чтобы установить имена конкретных спортсменов.

Как известно, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании в Лозанне должен принять решение о санкциях в отношении сборной РФ.

Среди возможных мер - полный запрет на ее участие в ОИ-2018 в Пхенчхане или участие в Олимпиаде под нейтральным флагом и крупный штраф.