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Авиаудар армии Асада в Сирии: 25 погибших

Понедельник, 4 декабря 2017, 03:23

По меньшей мере 25 человек погибли в результате авиаудара по району Восточная Гута в Сирии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека.

Среди погибших - 6 детей.

По информации агентства, авиаудар провели правительственные войска Асада.

Район Восточная Гута находится возле столицы Сирии - Дамаска. Он контролируется повстанцами и с 2013 года находится под осадой правительственных войск.

Как известно, 26 ноября в результате авиаударов войск Асада и РФ погибли более 70 человек.

Темы: Сирия
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