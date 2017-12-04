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Непогода оставила без света 88 населенных пунктов на западе

Понедельник, 4 декабря 2017, 07:41

В ночь с 3 декабря на 4 декабря в результате осложнения погодных условий были обесточены 88 населенных пунктов в 3 областях.

Из-за дождя и налипания мокрого снега сработала система защиты линий электропередач, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Потому во Львовской области без электроснабжения оказался 41 населенный пункт, в Закарпатской – 30 н.п., в Волынской – 17 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как известно, накануне из-за сложных погодных условий спасатели отправили тяжелую технику в высокогорье Закарпатья и на горные перевалы Львовской области.

На части трассы Киев-Чоп ограничили движение. На территории Львовской области из-за снегопада с 17:00 воскресенья ограничили движение грузовиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаГСЧСЛьвовщинаЗакарпатьеВолынь
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