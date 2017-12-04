Порошенко хочет поднять минимальную зарплату до 4100 гривен

Президент Петр Порошенко заявил, что со следующего года планирует поднять минимальную заработную плату в Украине до 4100 гривен.

Об этом он рассказал во время выступления на II Всеукраинском форуме объединенных общин в понедельник в Киеве.

По словам президента, в прошлую пятницу предприниматели пожаловались ему на дефицит рабочих кадров.

"Этот дефицит означает, что в Украине начала расти стоимость рабочей силы", - сказал Порошенко.

Он добавил, что обратился к премьеру Владимиру Гройсману с предложением увеличить минимальную заработную плату в Украине до 4100 гривен.

Президент добавил, что в прошлом году уже была увеличена минимальная зарплата в Украине с 1600 до 3200 гривен.

"Это было правильное решение, и его следует продолжать. Поэтому я написал письмо в Кабинет Министров и теперь публично обращаюсь к премьер-министру с предложением в следующем году выйти на уровень минималки в 4100 гривен", - сказал гарант.

Также Порошенко отметил, что предпринимателям следует приближать уровень заработной платы до европейского уровня, поскольку тогда у квалифицированных рабочих будет мотивация лучше работать и именно у этих работодателей, а также это поможет увеличить поступления в местные бюджеты, пенсионный фонд и пр.

Инициативу президента поддержал министр социальной политики Павел Розенко, о чем он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, инициатива Порошенко о повышении минимальной зарплаты абсолютно правильная инициатива и он ее поддерживает.

"Уровень жизни и благосостояние работающего человека должны быть повышены. Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4100 грн. в 2018 году неинфляционный образом", - написал Розенко.

"Такой шаг также даст нам дополнительный ресурс поступлений в Пенсионный Фонд, что даст нам возможности для очередного повышения пенсий в Украине", - добавил он.

Ранее сообщалось, что бюджетной резолюции предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 гривны, с 2019 года - 4173 гривны, с 2020 года - 4425 гривен.

Как известно, с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1762 гривен.