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Депутаты могут принять закон по Донбассу в середине декабря

Понедельник, 4 декабря 2017, 11:16

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №7163 об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей 19-22 декабря.

Об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник, отвечая представителям фракций "Народный фронт" и "Самопомич", которые заявили о необходимости скорейшего рассмотрения во втором чтении законопроекта по Донбассу.

По его словам, после многих консультаций с дипломатами, законопроект №7163 рекомендовано рассмотреть на следующей неделе.

"И возможно даже начнем с него пленарную неделю", - добавил он.

Парубий отметил, что пока документ содержит около 700 правок.

Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными. Граница оккупированных территорий должен определять Минобороны по представлению Генштаба.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаПарубийДонбасс
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