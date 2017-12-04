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Жебривский: Боевики обстреляли гражданский автомобиль

Понедельник, 4 декабря 2017, 11:28

Пророссийские боевики обстреляли гражданский автомобиль в Майорске Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой облВЦА Павел Жебривский.

"Вчера вечером в Майорске рашисты обстреляли гражданское авто. Как сообщает мне председатель ВЦА Зайцев Владимир Веселкина, пуля, выпущенная со стороны оккупированной территории (с террикона шахты имени Изотова), попала в машину, когда водитель - местный житель - ставил ее в гараж. Надо считать чудом то, что человек отделался лишь испугом", - написал он.

"Это очередное подтверждение того, что для пророссийских батраков слова "перемирие" и "безопасность гражданских" - пустой звук", - добавил Жебривский.

Как известно, штаб АТО сообщил, что за минувшие сутки, 3 декабря, боевики 38 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 4 - ранены.

Украинская правда
Темы: ДонбассАТО
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