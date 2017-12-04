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Мокрый снег и гололедицу прогнозируют украинцам на ближайшие дни

Понедельник, 4 декабря 2017, 11:36

В ближайшие сутки холодная воздушная масса, перемещающаяся с Западной Европы, охватит большую часть территории Украины.

Погоду западных, северных и центральных областей будет определять атмосферный фронт, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В западных, северных и большинстве центральных областей небольшой мокрый снег, ночью в Луганской области мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге страны до 6° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза.

До 5 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

 
meteo.gov.ua

В Киеве – небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 декабря самая высокая температура днем была 14,7 в 2008 году, самая низкая ночью -19,3 в 1902 году.

Погода 5 декабря
Погода 5 декабря

На 6 декабря синоптики прогнозируют в Украине небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях умеренные осадки. На дорогах местами, кроме юга, гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на побережье морей 0-3° тепла; днем 0-5° тепла, на крайнем юге страны до 7 ° тепла.

В Киеве в среду – ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег и дождь; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0° .

Прогноз погоды на 6 декабря
Прогноз погоды на 6 декабря

Темы: погода
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