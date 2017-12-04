В ВР договорились о дате рассмотрения бюджета на 2018 год

Спикер парламента Андрей Парубий надеется, что депутаты проголосуют за закон о бюджете на 2018 год до Нового года.

Об этом он заявил во время заседания согласительного совета в понедельник.

По его словам, уже стало традицией принятие бюджета "под елочку" 31 декабря в 4-5 утра, но в этом году есть "шанс" сделать это гораздо раньше.

"В четверг предлагается перейти к вопросам бюджета. Это важный и ответственный шаг. Надеюсь, что 7 декабря удастся сплоченно подойти к этому вопросу", - сказал Парубий.

Он отметил, что на этой пленарной неделе депутаты также должны рассмотреть внесение изменений в налоговый и бюджетный кодексы, вопросы топливно-энергетического комплекса, проекты законов, касающиеся насилия в семье и еще ряд законопроектов, внесенных в межсессионный период.

Как известно, 14 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год.

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