В Москве заминировали ФСБ - РосСМИ
Понедельник, 4 декабря 2017, 13:00
В Москве экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в одном из домов ФСБ.
Об этом в понедельник сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Информация об угрозе поступила по адресу: ул. Большая Лубянка, дом 21, корпус 1/1. По данному адресу располагается административное здание, в котором находятся подразделения ФСБ России", - сообщил источник.
Сейчас на место прибыли кинологи.
Информация об эвакуации не поступала.
Как известно, в сентябре по всей России поступали сообщения о минировании госучреждений и магазинов.