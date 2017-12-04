Правозащитники требуют от РФ немедленно освободить Эмира-Усеина Куку

Международная правозащитная организация Amnesty International требует от российских властей немедленно и безоговорочно освободить крымскотатарского правозащитника Эмира-Усеина Куку, прекратить его уголовное преследование и снять с него все обвинения.



Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном 4 декабря.



В оккупированном Симферополе 4 декабря на выездном заседании Ростовский окружной военный суд продлил арест шестерым фигурантам "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" в том числе Эмиру-Усеину Куку до 27 мая 2018 года.



"Каждый раз суд продлевает срок ареста Эмира-Усеина Куку, которого преследуют на самом деле не за "участие в деятельности террористической организации "или" подготовке к насильственному захвату власти", а за его мирную правозащитную деятельность. Мы требуем положить конец этой несправедливости, снять с него все обвинения и немедленно освободить его", – заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.



Правоохранители отмечают, что сам суд над Куку нарушение международного гуманитарного права, согласно которому Российская Федерация не имеет права судить жителя оккупированной территории в военном суде.



Член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку был арестован в феврале 2016 года по обвинению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". Это движение запрещено в России, в то время как в Украине на него не наложено никаких ограничений.



Куку является лишь одним из многих крымскотатарских активистов, которые подверглись преследованиям российской власти.



"Российские силовики в Крыму не гнушаются никакими методами, они запугивают семьи заключенных, устраивают своевольные обыски в их домах, давят на адвокатов. Де-факто власти пытаются задушить даже малейшие проявления инакомыслия", – добавила Покальчук.



Amnesty International выбрала Эмира-Усеина Куку одним из героев международного "Марафона написания писем" 2017 в восточно-европейском регионе.



"Мы призываем наших сторонников подписать петицию с требованием к властям России освободить Эмира-Усеина Куку и присоединиться к онлайн-флешмоба в его поддержку под хэштегом #FreeKuku", – говорится в заявлении.

Как отмечает издание "Крым. Реалии", следствие по делу "ялтинской шестерки" окончено. В ближайшее время Ростовский окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по сути.

Предварительное судебное заседание назначено на 11 декабря 10:00 (09:00 по киевскому времени) в Ростовском окружном военном суде

Фигуранты "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир (организация, запрещенная в России и аннексированному ею Крыму)" Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

Первых четырех обвиняемых этого "дела" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Крымский журналист Шевкет Наматуллаев утверждает, что следователи ФСБ России считают фигурантов "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" создателями шариатского суда (суд, действующий на основе норм Ислама) на территории Крыма.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.