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Правозащитники требуют от РФ немедленно освободить Эмира-Усеина Куку

Понедельник, 4 декабря 2017, 13:43

Международная правозащитная организация Amnesty International требует от российских властей немедленно и безоговорочно освободить крымскотатарского правозащитника Эмира-Усеина Куку, прекратить его уголовное преследование и снять с него все обвинения.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном 4 декабря.

В оккупированном Симферополе 4 декабря на выездном заседании Ростовский окружной военный суд продлил арест шестерым фигурантам "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" в том числе Эмиру-Усеину Куку до 27 мая 2018 года.

"Каждый раз суд продлевает срок ареста Эмира-Усеина Куку, которого преследуют на самом деле не за "участие в деятельности террористической организации "или" подготовке к насильственному захвату власти", а за его мирную правозащитную деятельность. Мы требуем положить конец этой несправедливости, снять с него все обвинения и немедленно освободить его", – заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Правоохранители отмечают, что сам суд над Куку нарушение международного гуманитарного права, согласно которому Российская Федерация не имеет права судить жителя оккупированной территории в военном суде.

Член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку был арестован в феврале 2016 года по обвинению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". Это движение запрещено в России, в то время как в Украине на него не наложено никаких ограничений.

Куку является лишь одним из многих крымскотатарских активистов, которые подверглись преследованиям российской власти.

"Российские силовики в Крыму не гнушаются никакими методами, они запугивают семьи заключенных, устраивают своевольные обыски в их домах, давят на адвокатов. Де-факто власти пытаются задушить даже малейшие проявления инакомыслия", – добавила Покальчук.

Amnesty International выбрала Эмира-Усеина Куку одним из героев международного "Марафона написания писем" 2017 в восточно-европейском регионе.

"Мы призываем наших сторонников подписать петицию с требованием к властям России освободить Эмира-Усеина Куку и присоединиться к онлайн-флешмоба в его поддержку под хэштегом #FreeKuku", – говорится в заявлении.

Как отмечает издание "Крым. Реалии", следствие по делу "ялтинской шестерки" окончено. В ближайшее время Ростовский окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по сути.

Предварительное судебное заседание назначено на 11 декабря 10:00 (09:00 по киевскому времени) в Ростовском окружном военном суде

Фигуранты "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир (организация, запрещенная в России и аннексированному ею Крыму)" Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

Первых четырех обвиняемых этого "дела" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Крымский журналист Шевкет Наматуллаев утверждает, что следователи ФСБ России считают фигурантов "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" создателями шариатского суда (суд, действующий на основе норм Ислама) на территории Крыма.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Темы: Крымправа человека
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