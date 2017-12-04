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Боевики минируют Донбасс российскими боеприпасами – СЦКК

Понедельник, 4 декабря 2017, 15:05

Помимо увеличения количества обстрелов позиций ВСУ и мирного населения в районе линии разграничения, незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей наращивают старые и устанавливают новые минные заграждения.

Об этом заявляет 4 декабря украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Так, в районе проведения АТО замечены кассетные боеприпасы российского производства (КПОМ-2) с противопехотными осколочными минами (ПОМ-2). Нанесенная на них маркировка четко указывает, что они были изготовлены в 1993 году на российском военном заводе.

Украинская сторона СЦКК отмечает: на территории Украины указанные мины никогда не производились и в ВС Украины не поставлялись, поэтому и не могли быть захваченными "трактористами" или "добытыми в шахтах Донбасса".

"Только звериной жестокостью и ненавистью к мирному населению можно объяснить использование боевиками НЗФ ОРДО и ОРЛО мин, которые не поддаются разминированию", – говорится в комментарии украинских военных.

"Следует отметить, что на востоке Украины до начала российской интервенции не было ни одного арсенала с минными или другими инженерными средствами ВС Украины. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все мины, установленные оккупационно-террористическими войсками на востоке Украины поступали исключительно с территории Российской Федерации", – отмечают в СЦКК.

По словам военных, "такие действия НЗФ ОРДЛО раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках Трехсторонней контактной группы по выполнению "школьного" режима тишины по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта".

Темы: ДонбассОРДЛОРосcия
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