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Свергнувший Плотницкого Корнет фигурирует в расследовании СК РФ

Понедельник, 4 декабря 2017, 16:04

Главное следственное управление Следственного комитета России расследует дело об убийстве в ноябре 2016 года россиянина Артема Булгакова, служившего в охране так называемого "экс-министра МВД "ЛНР" Игоря Корнета

Об этом пишет 4 декабря РБК, ссылаясь на источник в СКР.

В поручении СКР о проведении следственных и процессуальных действий по делу о гибели Булгакова говорится о предполагаемой роли Корнета и так называемого "замгенпрокурора "ЛНР" Сергея Горенко в сокрытии следов убийства.

 
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Российский кадровый военный Артем Булгаков 1989 года рождения в июне 2014 года официально ушел в запас со службы в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и в этот же месяц позвонил матери и сказал, что находится в Донецке.

По ее словам, он зашел на Донбасс со стороны России. В ОРДО Булгаков служил в так называемом "управлении специальных операций прокуратуры", а также в разведвзводе.

 
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С 15 января 2015 года был стрелком в интернациональной бригаде "Пятнашка". Затем переехал в оккупированный Луганск и попал на службу в так называемое "МВД ЛНР".

9 ноября 2016 года Булгаков погиб. Согласно заключению луганских судмедэкспертов, причиной смерти стала острая кровопотеря в результате слепого пулевого ранения, повреждения грудной клетки и внутренних органов.

В "ЛНР" утверждали, что он случайно выстрелил себе в грудь во время чистки оружия.

Мать погибшего Виктория Алябьева сомневается в версии самострела: ее луганским родственникам, приехавшим в морг, командир покойного заявил, что тот погиб от пули снайпера "на выполнении задания". Но следователь в так называемой "прокуратуре "ЛНР" сказал, что, согласно показаниям командира, причиной смерти стал самострел.

В феврале 2017 года Алябьева написала заявление в СКР.

СКР выяснил обстоятельства гибели Булгакова, установленные в результате следственных действий​. Отмечалось, что Булгаков с 25 сентября по 9 ноября 2016 года служил в личной охране Корнета.

9 ноября днем он находился в административном здании "МВД" в Луганске. В коридоре блока "Б", по версии следствия, возникла конфликтная ситуация и на почве "неприязненных отношений" один из сотрудников "МВД ЛНР" достал огнестрельное оружие и направил его на Булгакова. Тот попытался левой рукой отвести ствол от себя, но его оппонент выстрелил – пуля прошила руку и попала в грудь Булгакова, указали следователи СКР.

Стрелявший, как указывают в СКР, доложил Корнету об инциденте, после чего так называемый "министр МВД" дал указание оформить Булгакова как "сотрудника МВД", погибшего в результате неосторожного обращения с оружием.

"С целью полной проверки доказательств по уголовному делу необходимо провести отдельные следственные и процессуальные действия с лицами на территории "ЛНР", установленными по результатам расследования", заявил РБК источник в СКР.

По его словам, в ближайшее время Корнету планируется прислать повестку на допрос в Следственный комитет в рамках общего уголовного дела "по преступлениям на территории Украины".

Как известно, в ноябре 2017 года в результате конфликта Корнета с главарем луганских боевиков Игорем Плотницким последний бежал в Москву, где заявил об отставке по состоянию здоровья.

Темы: ЛНРОРДЛОРосcия
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