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Новый адвокат попытается выйти на Януковича

Понедельник, 4 декабря 2017, 16:16

Адвокат, предоставленный государством, Игорь Ляшенко будет пытаться связаться с бывшим президентом Виктором Януковичем.

Об этом он заявил в понедельник по окончании заседания суда.

На вопрос, как он контактирует с Януковичем, Ляшенко сказал: "Сейчас я работаю автономно".

Он также добавил, что будет стараться в ближайшее встретиться с экс-президентом.

В то же время Ляшенко сообщил, что общается с адвокатами Януковича, в частности с Виталием Сердюком.

Следующее заседание суда состоится 6 декабря.

Как известно, в понедельник Оболонский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Ранее в понедельник адвокат Януковича Виталий Сердюк принес в Печерский райсуд Киева на рассмотрение дела Майдана мостовую, бейсбольные биты и бутылки с якобы "коктейлями Молотова".

Как известно, 26 октября суд предоставил нового государственного адвоката Игоря Ляшенко экс-президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене.

Темы: Януковичсуд
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