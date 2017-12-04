Полторак пояснил суду, почему нельзя отстранять его зама

Адвокат замминистра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в растрате миллионов из госбюджета, принес в суд письмо от главы министерства Степана Полторака о том, какие негативные последствия будет нести отстранение чиновника на время расследования.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В письме, копию которого опубликовала САП, министр перечисляет обязанности Павловского и говорит, что отстранение его от занимаемой должности "может негативно повлиять на координацию деятельности структурных подразделений министерства".

"Комментарии о незаменимости и "отсутствия" влияния заместителя министра Павловского И.В. на сотрудников Министерства обороны, по мнению прокуроров САП, лишние", - отметили на это в Антикоррупционной прокуратуре.

Как известно, 9 ноября апелляционный суд отпустил из-под домашнего ареста заместителя главы Министерства обороны Игоря Павловского, подозреваемого в растрате миллионов из госбюджета.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Его защита подала апелляционную жалобу на это решение.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевич по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити".

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева во вторник, 17 октября, отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

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