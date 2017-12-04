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ОБСЕ готова к диалогу с новыми главарями боевиков – Хуг

Понедельник, 4 декабря 2017, 16:32

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова к диалогу с новым руководством так называемой "ЛНР".

Об этом на брифинге 4 декабря заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александер Хуг.

"СММ ОБСЕ всегда готова вести диалог, и мы ожидаем, что каждый должен приобщиться к этому диалогу добросовестно. У нас есть команды в Донецке и Луганске, и они готовы провести этот диалог. Так же как и я готов провести эти диалоги, если я в этом году посещу Донецк или Луганск", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что конфликт на востоке Украины можно решить "только путем диалога".

На вопрос были ли предложения от нового руководителя так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника о диалоге, Хуг сказал:

"Мы всегда готовы вступить в диалог с кем угодно, кто хочет найти пути мирного решения этого конфликта. И если новое руководство Луганской области пожелает встретиться с нами, мы готовы".

"Сторонам надо понять, что этот конфликт не удастся урегулировать на местах, его можно решить только путем диалога", - подытожил заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Как известно, ранее Хуг заявил, что в этом году СММ ОБСЕ зафиксировала более 300 000 нарушений режима прекращения огня и подтвердила более 400 погибших и раненых среди гражданского населения.

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Ирина Балачук, УП
Темы: ДонбассЛуганскОБСЕ
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