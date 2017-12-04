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Народный депутат хочет купить "Эспрессо" - Княжицкий

Понедельник, 4 декабря 2017, 16:54
Народный депутат хочет купить Эспрессо - Княжицкий

Народный депутат и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить телеканал "Эспрессо".

Об этом в эфире телеканала ZIK 3 декабря заявил основатель канала, народный депутат Николай Княжицкий.

"Он хочет купить наш канал. И, думаю, что произойдет это и он его приобретет", - сказал основатель канала.

Княжицкий также отметил, что сейчас телеканал является прибыльным, в частности, благодаря размещению рекламы предприятий, связанных с Константином Жеваго.

"Украинская правда" пытается получить комментарий бизнесмена и нардепа по этому поводу.

Телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

В августе этого года совладельцами телеканала "Эспрессо" стали экс-премьер-министр Арсений Яценюк, супруга главы МВД Инна Авакова и жена основателя канала Лариса Княжицкая.

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