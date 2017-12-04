Силы АТО отбили нападение диверсантов близ Дебальцево – штаб

На Светлодарской дуге украинские военные отбили нападение диверсионно-разведывательной группы.



Об этом сообщает 4 декабря вечером пресс-центр штаба АТО.



"Одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, которое выполняет боевые задачи в данном районе, отразило нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса 8 Армии Южного военного округа РФ", – говорится в сообщении.



По данным штаба АТО, в результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место схватки.



В штабе отмечают, что противник не прекращает ведение усиленной разведки на Светлодарском направлении.



"В том числе привлекает к выполнению задач ДРГ, целью которых могут быть проведение провокаций, совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ", – говорится в сообщении.



Отмечается, что обнаруженная 4 декабря угроза локализована.