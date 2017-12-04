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Суд отпустил под домашний арест активиста "Руху визволення"

Понедельник, 4 декабря 2017, 18:14

Суд изменил меру пресечения второму командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродскому с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом сообщил Семен Семенченко.

"Мариупольский апелляционный суд изменил меру пресечения подполковнику Анатолию Виногродскому с содержания под стражей на домашний арест", - рассказал Семенченко.

Кроме того, он добавил, что сейчас идет суд по добровольцу ОУН Леониду Литвиненко.

Как известно, организация "Рух визволення" заявила, что неизвестные похитили их активиста, второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

Позже в полиции сообщили, что Анатолия Виногродского задержали в Киеве по делу о нападении на охранника в Кировоградской области.

Партия "Самопомич" требовала от властей объяснений по поводу ряда задержаний активистов.

Темы: судДонбасс
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