Главные новости дня – за 60 секунд

Блокировка "NewsOne", повышение минимальной зарплаты, депутаты за ГПУ, партия "Слуга народа", соратников Саакашвили арестовывают – новости, которые обсуждали 4 декабря.

О "NewsOne". 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала".

Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Также блокировщики требуют от "NewsOne" изменить риторику с пророссийской на проукраинскую.

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Глава МВД Арсен Аваков призвал активистов, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал прекратить провоцировать людей.

Президент Петр Порошенко встал на защиту телеканала NewsОne, заявив, что любое давление на средства массовой информации недопустимо.

О минимальной зарплате. Президент Петр Порошенко заявил, что со следующего года планирует поднять минимальную заработную плату в Украине до 4100 гривен.

О депутатах и НАБУ. Депутаты выбрали сторону в конфликте ГПУ и НАБУ. Нужно ли угадывать, какую. "Мы полностью поддерживаем слова генпрокурора Юрия Луценко о том, что антикоррупционные органы не имеют права получать данные нечестным путем, надо выяснить, каким образом используется контрабандное оборудование. Сейчас руководством бюро грубо нарушается закон о НАБУ", - сказал глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Люди теряют веру в антикоррупционные реформы. Даже непрофессионалы видят политически мотивированные двойные стандарты в работе НАБУ и САП. Видимо политическая группировка использует НАБУ как инструмент продвижения своего политического проекта ", - сказал нардеп из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

О партии "Слуга народа". В Украине зарегистрирована партия "Слуга народа", руководителем которой является руководитель ООО "95 квартал" и ООО "Студия Квартал-95" Иван Баканов.

О соратниках Саакашвили. Правоохранители арестовали одного из лидеров "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

О Садовом. Мэра Львова Андрея Садового вызвали в СБУ из-за карты с так называемыми "народными республиками ДНР и ЛНР", представленной на форуме безопасности во Львове.

Об освобождении Умерова и Чийгоза. Администрация президента РФ Владимира Путина не захотела объяснять, на каком основании были освобождены крымскотатарские лидеры Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.

О "Динамо" и "Мариуполе". Президент "Динамо" Игорь Суркис после разгрома "Мариуполя" 5:1 заявил, что просил игроков забить как можно больше голов.

О Центре Бендукидзе. Генпрокуратура возбудила производство в отношении Центра Бендукидзе, который возглавляет Владимир Федорин и соучредителем которого является лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили.