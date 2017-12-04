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Активисты разбирают баррикаду под офисом NewsOne

Понедельник, 4 декабря 2017, 20:14
Активисты разбирают баррикаду под офисом NewsOne
УНИАН

Активисты, которые блокировали центральный въезд в бизнес-центр, в котором арендует офис телеканал NewsOne, начали разбирать мешки, из которых построена баррикада.

Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

"Мы с пониманием отнеслись к просьбе министра Авакова (глава МВД Арсен Аваков - ред) и начальника Нацсовета (телевидение и радиовещание - ред.), что нужно немного переформатировать акцию, чтобы люди все-таки могли проехать", - рассказал один из участников акции .

Однако участники акции собираются "создать блокпост и проверять документы", и не пускать на территорию телеканала людей с георгиевской лентой и российских журналистов.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала".

Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Также блокировщики требуют от "NewsOne" изменить риторику с пророссийской на проукраинскую.

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Аваков призвал активистов, заблокировавших в 3 декабря в Киеве телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал прекратить провоцировать людей.

Сотрудники полиции Киева не выявили правонарушений на месте проведения акции протеста.

Президент Петр Порошенко встал на защиту телеканала NewsОne, заявив, что любое давление на средства массовой информации недопустимо.

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Темы: СМИмедиаакции
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