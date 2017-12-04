Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пообещал отказаться от импорта газа навсегда

Понедельник, 4 декабря 2017, 23:23

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о планах отказаться от импорта газа до 2020 года.

Об этом он заявил в вечернем эфире ICTV, сообщает Укринформ.

"Мы все еще импортируем газ. К 2020 году планируем отказаться от импорта, и у нас снизится цена на газ навсегда. Моя философия - принимать решения навсегда. Не давать "подачки" людям", - сказал Гройсман.

Он убежден, что наше государство абсолютно самодостаточно по газу.

"Построим самодостаточную энергоэффективную Украину", - заверил премьер-министр.

Ранее Гройсман заявлял, что Украина находится на втором-третьем месте в мире по месторождениями газа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: газГройсман
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
газ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: