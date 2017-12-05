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МИД ФРГ: При Трампе Вашингтон перестал быть глобальной политической силой

Вторник, 5 декабря 2017, 04:11

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль  настаивает на необходимости пересмотра политики Германии и Европы в отношении Вашингтона в связи с тем, что при президенте Дональде Трампе США "слабо" соответствуют роли глобальной политической силы, которую играли ранее.

Это следует из текста, подготовленного для выступления Габриэля во вторник, 5 декабря, на берлинском форуме по внешней политике, организуемом немецким Фондом имени Кёрбера, пишет DW.com.

Выдержки из документа приводит газета Süddeutsche Zeitung. Та "несомненность, с которой мы воспринимаем и оберегаем роль США в мире - даже при наличии случайных противоречий" с ними - перестает быть незыблемой, подчеркивает министр.

"Вашингтон и сам постепенно начинает рассматривать Германию иначе, чем раньше - как "одного из многих партнеров", - считает Габриэль.

"Это также означает, что нас неизбежно воспринимают как конкурентов", - добавляет он.

По мнению главы МИД ФРГ, логичный вывод из складывающейся ситуации: Берлин в дальнейшем должен более уверенно заявлять о своих потребностях.

"Нам следует обозначать свои позиции и, при необходимости, проводить черту", за которую нельзя заходить даже "партнерам", считает Габриэль, подчеркивая, что руководствоваться необходимо, в первую очередь, "собственными интересами". 

В качестве примера подобных решений глава внешнеполитического ведомства привел санкции в отношении России, которые Конгресс США одобрил этим летом и которые в конечном итоге могут повлиять на энергоснабжение ФРГ.

Ограничительные меры поставили под вопрос будущее "Северного потока-2". Посредством него по дну Балтийского моря российский газ должен поставляться в Германию и далее в другие государства ЕС.

В тексте законопроекта, который 25 июля одобрила Палата представителей Конгресса США, противодействие этому энергетическому проекту прямо упоминается как одна из целей американской политики.

Темы: ГерманияСШАгазРосcиясанкции
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