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Трамп отложил решение о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим

Вторник, 5 декабря 2017, 05:02

Президент США Дональд Трамп отложил принятие решения о месте расположения американского посольства в Израиле.

Об этом сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли, пишет DW.com.

Американский лидер должен был определиться, как поступить в отношении одобренного Конгрессом США еще в 1995 году закона о переносе американского диппредставительства из Тель-Авива в Иерусалим.

Вступление его в силу в течение минувших 22 лет постоянно переносилось (каждый раз на полгода) с тем обоснованием, что это повредит безопасности Соединенных Штатов.

Подписать указ об отсрочке или же отказаться от нее Трамп, как ожидалось, должен был в понедельник. Тем не менее, данный шаг сделан не был.

Как пояснил Гидли, соответствующее решение будет принято в ближайшие дни. Конкретного срока он, однако, не назвал.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что американский лидер в ближайшее время намерен объявить о признании Иерусалима столицей Израиля. 

О готовности это сделать Трамп заявлял еще на этапе своей избирательной кампании.

Между тем ряд европейских политиков уже выступил против подобных планов американской администрации. Так, французский лидер Эмманюэль Макрон 4 декабря пообщался с Трампом и в телефонной беседе выразил уверенность, что статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса заявил, что если США признают Иерусалим столицей Израиля, это будет означать "полное разрушение мирного процесса".

Темы: ИзраильСША
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