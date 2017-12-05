Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В 2014 году ушли из жизни 790 российских военных

Вторник, 5 декабря 2017, 06:14

В российской армии в 2012 - 2015 годах умерли 2642 человека, из них больше всего, 790, в 2014 году.

Эту информацию в документах Министерства обороны о страховании военнослужащих обнаружила российская газета "Ведомости", которая публикует отсканированные копии этих бумаг, пишет Радио Свобода.

Причины смерти военных в этих документах не указаны. Само министерство обороны России с 2010 года не публикует информацию о количестве погибших военнослужащих.

Как известно, с 2014 года Россия начала в войну на востоке Украины. Кремль официально отвергает обвинения в использовании регулярных частей своей армии в Донбассе и называет многочисленных задержанных на востоке Украины граждан России "добровольцами".

С сентября 2015 году Россия проводит военную операцию в Сирии.

Официальных данных о потерях российской армии за это время также нет. Однако, по данным СМИ, только за последний год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.

Темы: РосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Росcия
Совет Украина-НАТО собрался из-за российских атак и прекращения РФ зерновой сделки
В России украинца посадили на 22 года за взрыв на ж/д в Брянской области
"Райффайзен Банк" в России перестанет принимать доллары и евро у клиентов
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: