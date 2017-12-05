СМИ: В 2014 году ушли из жизни 790 российских военных

В российской армии в 2012 - 2015 годах умерли 2642 человека, из них больше всего, 790, в 2014 году.

Эту информацию в документах Министерства обороны о страховании военнослужащих обнаружила российская газета "Ведомости", которая публикует отсканированные копии этих бумаг, пишет Радио Свобода.

Причины смерти военных в этих документах не указаны. Само министерство обороны России с 2010 года не публикует информацию о количестве погибших военнослужащих.

Как известно, с 2014 года Россия начала в войну на востоке Украины. Кремль официально отвергает обвинения в использовании регулярных частей своей армии в Донбассе и называет многочисленных задержанных на востоке Украины граждан России "добровольцами".

С сентября 2015 году Россия проводит военную операцию в Сирии.

Официальных данных о потерях российской армии за это время также нет. Однако, по данным СМИ, только за последний год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.