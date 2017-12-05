Боевики обстреляли из 152-мм артиллерии Врубовку

Российско-оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм населенный пункт Врубовка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска подло обстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм, запрещенной минскими договоренностями, населенный пункт Врубовка, подвергая опасности гражданских жителей", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что силы АТО были вынуждены прекратить провокацию противника, открыв огонь с целью подавления огневых средств противника.

Как сообщалось, в последнее время боевики обстреливают жилые кварталы прифронтовых поселков. Так, 2 декабря под минометные обстрелы попали Марьинка, Верхнеторецкое и Авдеевка.