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Сутки в АТО: 21 обстрел и боестолкновение, трое бойцов ВСУ ранены

Вторник, 5 декабря 2017, 06:44

За прошедшие сутки зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате боевых действий трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии, которые запрещены минскими договоренностями.

На Луганском направлении Светлодарская дуга оставалась самым нестабильным местом противостояния.

Здесь, у населенного пункта Луганское, интенсивность обстрелов из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения самая высокая и, с небольшими перерывами, продолжалась фактически в течение всех суток.

В этом районе также произошло боестолкновение, которое продолжалось более 5 часов. Бойцы ВСУ отбили нападение диверсионно-разведывательной группы захватчиков из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса Южного военного округа РФ.

В результате боя враг понес потери - один убит и еще двое ранены. Также, в этом районе противник из крупнокалиберных пулеметов беспокоил защитников Новолуганского.

Более двух десятков мин калибра 120-мм было выпущено врагом по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского и Причепиловки.

На Донецком направлении противник из 82-мм минометов и пехотного вооружения неоднократно обстреливал опорные пункты сил АТО вблизи Песков и Каменки.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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