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Под домом Саакашвили мужчина угрожал самосожжением

Вторник, 5 декабря 2017, 09:08

Мужчина, назвавшийся Иваном Украинцем, угрожал совершить акт самосожжения на собрании под домом экс-президента Грузии Саакашвили.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

Мужчина залез на газовую трубу на доме по улице Костельной, 5. Сначала он оттуда бросал петарды. А потом сказал, что у него есть бензин и он всех сожжет. 

 
Фото Евгения руденко

Он достал 2-литровую бутылку бензина и стал поливать себя и правоохранителей, стоявших под домом.

К нему залезли двое правоохранителей  и сняли его с дома. 

 
Фото Евгения руденко

На просьбу прокомментировать свои действия, Украинец сказал: "Меня достал этот беспредел. Хотел всех сжечь. Хотел с собой на тот свет забрать несколько мусоров".

По данным УП, это один из активистов палаточного городка под Радой, с 11 палатки. Он был с символикой Саакашвили "за импичмент".  

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