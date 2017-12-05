БПП требует, чтобы ГПУ объяснила в Раде дело против Саакашвили

Президентская фракция хочет, чтобы Генеральная прокуратура отчиталась в Верховной Раде относительно уголовного производства в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил во вторник с трибуны парламента председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

По его информации, обыски в квартире Саакашвили проводятся в связи с тем, что у правоохранителей есть обоснованные подозрения, что команда политика финансировалась представителями команды Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко.

"Кроме тех вопросов, которые мы планировали рассмотреть и приглашали руководителей правоохранительных органов, мы также должны рассмотреть и ситуацию, которая происходит сегодня утром", - сказал он.

Герасимов предложил депутатам проголосовать за то, чтобы руководство ГПУ, СБУ, НАБУ и САП представило свои отчеты в Верховной Раде уже во вторник вечером.

Как известно, Рада также хочет, чтобы эти органы отчитались о конфликте, который возник между Генпрокуратурой и Антикоррупционным бюро вокруг спецоперации по выявлению взяточничества в Государственной миграционной службе.

Во вторник утром правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве. Вокруг помещения собралась толпа активистов, которые пытались заблокировать выходы из здания.

Позже Саакашвили вручили подозрение и задержали. Силовики вывели его из квартиры.

По словам адвоката Саакашвили Павла Богомазова, его подзащитного подозревают в содействии свержению государственного режима.

Евгений Кизилов, УП