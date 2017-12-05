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В Кремле отреагировали на задержание Саакашвили

Вторник, 5 декабря 2017, 10:36

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили – "это головная боль Украины, какой и врагу не пожелаешь".

Об этом он сказал журналистам во вторник, комментируя ситуацию вокруг Саакашвили, передает РИА "Новости".

"Мы с интересом наблюдаем в целом за картиной происходящего. Конечно же, это головная боль Украины, здесь, наверное, такое и врагу не пожелаешь, я бы так сказал. Хотя не считаем, конечно, украинский народ врагом", – сказал Песков.

О ходе событий с задержанием экс-президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации Украины Михеила Саакашвили читайте онлайн УП.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру на Костельной не пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что политику "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

По состоянию на 11:40 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Темы: Саакашвили
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