Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Парасюка завели дело за избиение полицейских

Вторник, 5 декабря 2017, 10:56
На Парасюка завели дело за избиение полицейских
radiosvoboda.org

Нардеп Владимир Парасюк ударил двух полицейских во время оглашения решения Апелляционного суда Мариуполя относительно меры пресечения подозреваемым в разбойном нападении двум экс-добровольцам.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.

По ее данным, по факту избиения полицейских депутатом открыто уголовное производство.

Отмечается, что инцидент произошел 4 декабря в Мариуполе по окончанию заседания Апелляционного суда Донецкой области об изменении меры пресечения двум экс-добровольцам, подозреваемым в разбойном нападении.

Как видно на опубликованном видео, Парасюк сначала толкнул и дал подзатыльник одному полицейскому, а потом подошел к другому и потребовал прекратить съемку. Когда мужчина сказал, что он является работником пресс-службы полиции, народный избранник потребовал у него документы.

Правоохранитель предоставил ему удостоверение, в котором было сказано, что он майор полиции и старший инспектор. После этого Парасюк ударил его в лицо со словами "Чего ты лыбишься, с ...?".

На комментарии присутствующих, что нардеп ударил майора полиции, тот ответил, что это "мусорило поганое" и ушел.

В пресс-службе полиции отмечают, что оба полицейских находились при исполнении служебных обязанностей и осуществляли видеосъемку судебного заседания с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка.

"События с участием нардепа зафиксированы на видео. Сотрудник полиции обратился в больницу, где ему было диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб", - говорится в сообщении.

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Как известно, это не первый подобный случай с участием нардепа Владимира Парасюка.

Ранее Парасюк Парасюк бил правоохранителей и пытался вырвать у них из рук оружие.

Также он подрался с начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем под стенами Верховной Рады.

Кроме того сообщалось, что народные депутаты Владимир Парасюк и Александр Вилкул подрались после эфира в коридоре телеканала 112.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкая областьМариупольсудполицияПарасюк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Донецкая область
Череватый: В районе Клещеевки – мощные бои, детали позже
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: