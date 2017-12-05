Сторонники Саакашвили разобрали забор на баррикады

Активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля Службы безопасности Украины с задержанным Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает корреспондент "Українських новин" с места событий.

Около 12:20, после неудачной попытки Нацгвардии оттеснить митингующих, часть активистов начала сооружать баррикады наверху улицы Трехсвятительской.

Для этого они сломали деревянный забор в Крещатом парке на Владимирской горке.

Рядом с домом Саакашвили растет баррикада из брусчатки.

Бруківка та імпічмент. Люди повстали на захист Саакашвілі. pic.twitter.com/0zb6Otn0s0 — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) December 5, 2017

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", пришел народный депутат Виктор Чумак и стал кричать в микрофон: "Полиция, Нацгвардия остановитесь".

Между тем, молодому нацгвардейцу стало плохо из-за травмы головы. Медики вывели его из толпы.

Нацгвардия около 12:15 начала раскачивать автомобиль, который блокировал движение машины с экс-президентом Грузии и лидером политической партии "Рух новых сил". Она пыталась оттеснить митингующих от автомобиля СБУ с Саакашвили.