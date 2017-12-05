В штабе АТО уточнили, где получили ранения три бойца

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 военных получили ранения.



Об этом сообщил на брифинге 5 декабря спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



"Утром около 9.30 террористы обстреляли из 30 мм станкового автоматического гранатомета АГС южную окраину поселка Водяное. Повреждений нет, но в результате этого обстрела получил ранение военнослужащий подразделения Национальной гвардии", - сказал полковник.



"Кроме этого в результате вражеских обстрелов два военнослужащих ВСУ были ранены вблизи Луганского и поселка Пески", - добавил он.