Луценко: Люди, блокирующие машину с Саакашвили, совершают преступление

Люди, которые препятствуют силовикам доставить экс-президента Саакашвили в СБУ, совершают правонарушения.



Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генпрокурор Юрий Луценко.



"Как будет доставлен Саакашвили в СБУ вопрос не ко мне, это вопрос Нацполиции и СБУ. Рано или поздно это произойдет. Любые баррикады только свидетельствуют о том, что люди, которые используя деньги олигархов ради незаконной смены власти в Украине, идут на дальнейшее углубление своего положения", - сказал он.



"Все действия лиц, в том числе народных депутатов, которые препятствуют доставке Саакашвили к следствию законным, уполномоченным на то органом, который получил очевидные доказательства для предъявления подозрения, эти люди совершают ряд административных, а вероятно уже и уголовных правонарушений", - добавил Луценко.



Он назвал таких людей "обманутыми" и попросил "прекратить бессмысленную агонию человека (Саакашвили - ред.), которая из жадности власти пошли на аморальное и уголовное сотрудничество с организованной преступной группировкой Януковича, которое находится под крышей ФСБ РФ".



Как известно, по состоянию на 13:39 Саакашвили его сторонники вытащили из машины правоохранителей.



Утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.



Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет. После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.



Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.



Позже в СБУ сообщили, что задержали Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности - ред.) Уголовного кодекса Украины.



Во время брифинга во вторник Луценко заявил, что Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.



Смотрите онлайн событий Задержание Саакашвили.